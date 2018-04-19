МВФ обеспокоен рекордным объемом мирового долга

Мировой долг выше, чем в 2008 г. МВФ бьет тревогу

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором бьет тревогу, указывая на рекордные объемы мирового долга.

Ровно год назад в своем докладе "Глобальная финансовая стабильность" МВФ озвучил важное предупреждение о критическом уровне долга. Анализируя растущий уровень задолженности частного сектора, фонд обнаружил, что более 20% корпораций США имеют риск дефолта после повышения процентных ставок. Эксперты МВФ также подсчитали, что совокупные активы компаний, которым грозит дефолт, составляют почти $4 трлн.

Сейчас МВФ уже не предупреждает, а буквально бьет тревогу, напоминая всем, что глобальный долг достиг отметки $164 трлн, или 225% мирового ВВП.

В докладе отмечается, что за рост долга ответственны в основном развитые экономики, вместе с тем, развивающиеся ответственны за последнее увеличение показателя. Только на Китай с 2007 г. приходится 43% роста общей глобальной задолженности.

Важно отметить, что сейчас совокупный глобальный долг даже выше, чем был на пике 2008 г. Тогда государственный долг и долг частного сектора составляли 213% мирового ВВП.

Основную проблему, по сути, создают три страны: США, Китай и Япония . На них приходится около половины государственного и частного долга, а это $164 трлн. Снова отметим КНР. Долг страны вырос с $1,7 трлн в 2001 г. до $25,5 трлн в 2016 г. Впрочем, как мы знаем, китайские власти сейчас предпринимают активные действия по сдуванию кредитного "пузыря".

Кстати, стоит отметить, что расчеты МВФ явно имеют отличную от Института международных финансов (IIF) методику. Буквально на прошлой неделе IIF выпустил доклад, в котором говорилось, что мировой долг достиг $237 трлн, или 318% ВВП.

Впрочем, какими бы ни были методологии расчетов, ясно, что объем долгов еще никогда не был так велик, и сейчас он представляет реальную угрозу мировой экономике, восстановление которой, кстати, стало возможно тоже только благодаря росту долга.

Самый любопытный момент заключается в том, что пока центробанки мира удерживали ставки на рекордно низком уровне, а компании и страны занимали столько, сколько хотели, никто ни о чем не беспокоился. Однако сейчас, когда ФРС начала повышать ставки, все начали бить тревогу и говорить о том, что глобальный долг неустойчив.

Отдельной критики подверглись США, поскольку это единственная страна, которая даже не планирует сокращать долговую нагрузку. Более того, налоговая реформа, проведенная Трампом, вынуждает США занимать еще больше.

April 2018 Fiscal Monitor

На графике видно, как США выделяются на фоне всех остальных.

В докладе МВФ отдельно говорилось о повышении ставок и росте процентных платежей на этом фоне. Стоит ли лишний раз говорить, что инвесторы уже сейчас избегают вложений в трежерис.

Доходности десятилетних облигаций США продолжают расти и приближаются к отметке 3%.

Учитывая, как много США сейчас занимают, нетрудно понять, что платить по этим долгам нужно будет намного больше. Все это несет колоссальные риски для всей финансовой системы.