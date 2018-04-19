Рынок проявит осторожность, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»

Рубль получит поддержку от высоких цен на нефть — почти $74 за баррель, а также желания экспортеров продать доллары по высокому курсу из-за налоговых платежей на следующей неделе.

Кроме того, аукционы Минфина по ОФЗ показали, что в условиях угрозы введения новых санкций инвесторы готовы покупать бумаги с коротким сроком погашения и фиксированным купоном, чего пока не скажешь о бумагах с плавающей ставкой.