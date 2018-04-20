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Правительство Крыма не планирует приватизировать «Черноморнефтегаз»
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Правительство Крыма не планирует приватизировать «Черноморнефтегаз» 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство Крыма не планирует приватизировать «Черноморнефтегаз», заявил RNS глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума 2018.
«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли «Черноморнефтегаз» в планах по приватизации.
Ранее в феврале в интервью ТАСС Сергей Аксенов не исключил возможность приватизации «Черноморнефтегаза».
Глава Крыма отмечал, что если будет мощный игрок, который разложит механизм, как он сможет поднять компанию, поднять объемы добычи газа и нефти, снизить стоимость кубометра газа для потребителей, то приватизация возможна.
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