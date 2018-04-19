Рубль на текущих уровнях значительно недооценен относительно фундаментально обоснованных уровней, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка

На внутреннем валютном рынке российский рубль вчера смог продемонстрировать заметное восстановление позиций, отыграв против доллара и евро 1,1-1,2%. Пара доллар/рубль опустилась в район 60,80 руб/долл. Уменьшение восприятия к геополитическим рискам и в целом позитивный внешний фон способствовали укреплению российской валюты.

В условиях столь волатильных торгов по рублю, которые мы наблюдаем с начала прошлой недели, значительное влияние на динамику валютного курса могут оказывать новости, касающиеся общего восприятия рублевых активов глобальными инвесторами. В этом контексте новостной фон для рубля вчера еще несколько улучшился. Сначала МИД РФ подтвердил получение уведомления от американских властей, что новых санкций со стороны США пока не планируется. После этого гендиректор SWIFT Готфрид Лайбрандт заявил, что Россия не будет отключена от системы из-за санкций. Новостной фон для рубля заметно улучшился, особенно, если сравнивать его с серединой прошлой недели, но при этом стоит напомнить, что пока еще сохраняется вероятность расширения санкционных ограничений со стороны Великобритании

Помимо новостного позитива вчерашний день сложился весьма благоприятным для рубля и за счет внешних условий. Цены на нефть марки Brent сегодня в Азии достигали отметки в 74 долл/барр. (максимальные уровни с ноября 2014 г.). В целом на глобальных рынках преобладали оптимистичные настроения и основная группа валют emerging markets в условиях роста инфляционных ожиданий (спред между доходностью пятилетних treasuries и TIPS увеличился вчера с 214 до 217 б.п.) и снижения напряженности на денежном рынке (спред Libor-OIS на протяжении последних трех торговых сессий снижается, и опустился на текущий момент к 56,5 б.п., что является минимальными уровнями за последние четыре недели) смогла продемонстрировать позитивную динамику.

Отдельно отметим также постепенное приближение пика налоговых выплат. В период с 25 по 28 апреля российские компании будут выплачивать НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (суммарный объем выплат мы оцениваем в существенные 1,34 трлн руб.), что также может оказывать некоторую поддержку рублю в ближайшую неделю.

Рубль на текущих уровнях значительно недооценен относительно фундаментально обоснованных уровней (по отношению к ценам на нефть, общей динамики валют EM и макропоказателям). Пара доллар/рубль на текущий момент тестирует значимую поддержку в районе 60,80-61 руб/долл. В случае преодоления данного рубежа, базовым сценарием станет возвращение пары в район 59-60 руб/долл.