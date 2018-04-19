Обладатели «народных облигаций» ЯНАО получили вторую выплату купонного дохода

Обладатели облигаций государственного внутреннего займа Ямало-Ненецкого автономного округа вчера, 18 апреля, получили вторую выплату купонного дохода. За каждый квартал с каждой ценной бумаги начисляется 23,6 рубля купонного дохода с каждой ценной бумаги. Минимальная сумма дохода за один квартал составляет 708 рублей — наименьший объем облигаций, который было возможно приобрести, составлял 30 штук.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, средства для выплаты купонного дохода и выкупа облигаций предусмотрены в трехлетнем бюджете и долгосрочном бюджетном прогнозе до 2028 года.

«Приобретя «народные облигации», наши жители не просто вложили свои деньги в рыночный инструмент с высокой доходностью при отсутствии каких-либо рисков, они стали инвесторами, участниками социально-экономических преобразований в автономном округе», — отмечает заместитель губернатора, директор департамента финансов Альбина Свинцова