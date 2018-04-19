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Обладатели «народных облигаций» ЯНАО получили вторую выплату купонного дохода
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Обладатели «народных облигаций» ЯНАО получили вторую выплату купонного дохода 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Обладатели облигаций государственного внутреннего займа Ямало-Ненецкого автономного округа вчера, 18 апреля, получили вторую выплату купонного дохода. За каждый квартал с каждой ценной бумаги начисляется 23,6 рубля купонного дохода с каждой ценной бумаги. Минимальная сумма дохода за один квартал составляет 708 рублей — наименьший объем облигаций, который было возможно приобрести, составлял 30 штук.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, средства для выплаты купонного дохода и выкупа облигаций предусмотрены в трехлетнем бюджете и долгосрочном бюджетном прогнозе до 2028 года.
«Приобретя «народные облигации», наши жители не просто вложили свои деньги в рыночный инструмент с высокой доходностью при отсутствии каких-либо рисков, они стали инвесторами, участниками социально-экономических преобразований в автономном округе», — отмечает заместитель губернатора, директор департамента финансов Альбина Свинцова.
Как ранее писал «ФедералПресс», первая выплата купонного дохода по облигациям прошла 17 января.
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