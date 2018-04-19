Германия добивается исключения из санкций против России

Лидеры Германии хотят, чтобы администрация Трампа освободила компании их страны от новых жестких санкций США в отношении России

По словам представителей властей Германии, в ходе своего визита в Вашингтон, который состоится на этой неделе, министр финансов Германии будет настаивать на особом режиме (для немецких компаний), а канцлер Ангела Меркель планирует поднять этот вопрос во время встречи с президентом Дональдом Трампом в конце этого месяца.

Помимо выражения озабоченности по поводу санкций, призванных наказать Москву за вмешательство в выборы в США, Меркель также намерена предупредить президента Трампа о возможных негативных экономических последствиях торговой политики США, заявил помощник канцлера.

«Это будет непростой визит», — сказал чиновник.

Представители немецкой промышленности пытаются воздействовать на правительство Ангелы Меркель, чтобы оно убедило США смягчить свою позицию или разработать меры, позволяющие обеспечить немецким компаниям, многие из которых ведут существенный бизнес в России, условия, в которых они не станут жертвами ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Новые санкции США, о которых было объявлено ранее в этом месяце, направлены на три с лишним десятка российских физических лиц, включая правительственных чиновников и бизнесменов, а также предполагают запрет для компаний, действующих в США, на ведение бизнеса с этими физическими лицами и компаниями, которые они контролируют.

Немецкие промышленные гиганты, среди которых Siemens AG , Daimler AG и Volkswagen AG , ведут бизнес с лицами, связанными с людьми, в отношении которых предполагается ввести санкции. Представители руководства Германии заявляют, что эти ограничительные меры могут угрожать давно существующим совместным предприятиям, лишить банки возможности финансировать новые проекты в России и потенциально обойдутся немецкой промышленности в сотни миллионов евро.

«У нас очень плохое предчувствие по поводу нынешнего раскручивания санкционной спирали, — говорит Ляйф Эрихсен (Leif Erichsen), официальный представитель немецкого коммунального предприятия Uniper SE, являющегося партнером строящегося газопровода «Северный поток-2», который соединит Россию с Европой. — Мы надеемся, что все участники скоро поймут, что всегда лучше разряжать обстановку».

Германия поддерживает с Россией широкие деловые и коммерческие связи. Несмотря на ужесточение санкций, товарооборот между двумя странами вырос в прошлом году до 54,5 миллиарда евро (67,4 миллиарда долларов) с 45 миллиарда евро в 2016 году, и за последние годы немецкие компании инвестировали в Россию более 20 миллиардов евро.

Действующий не один десяток лет Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss), который является представителем крупных немецких корпораций, ведущих бизнес в России и в странах Восточной Европы, хочет, чтобы дочерние компании немецких фирм были защищены, если их материнские компании ведут бизнес в России, что, по мнению властей США, является нарушением режима санкций.

Лоббисты этой организации утверждают, что в качестве альтернативы Соединенным Штатам следует сделать исключение для совместных предприятий и российских инвестиционных проектов, созданных и утвержденных до определенной даты, что соответствует практике, известной как «защитная норма».

Такой компромисс выходят за рамки обычной гибкой политики, которой придерживалось Министерство финансов США в обеспечении соблюдения своих санкций раньше. Но Минфин имеет право разрешить компаниям продолжать работать в рамках некоторых или всех сделок, заключенных с физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями, в течение согласованного периода времени.

Представители властей Германии заявили, что во время своего визита в США министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) и канцлер Ангела Меркель намерены привлечь внимание американской стороны к проблемам компаний, но не будут выступать за какой-то один способ правовой защиты и выхода из сложной ситуации в ущерб другим. На просьбу о комментариях в Министерстве Финансов США не ответили.

Руководство Siemens, одной из крупнейших компаний Германии, поддерживает тесные связи с президентом России Владимиром Путиным и ведущими российскими бизнесменами, в том числе и с теми, кто попал под американские санкции.

Компания Siemens, которая не раскрывает подробностей своего бизнеса с Россией, в прошлом году оказалась в неловкой ситуации, когда выяснилось, что ее российский партнер «Технопромэкспорт» перенаправил поставки четырех газовых турбин производства компании Siemens в Крым в нарушение санкций.

Компания Siemens ведет бизнес с компанией «Русские машины» , имеющей тесные связи с российским олигархом Олегом Дерипаской , который является фигурантом нового санкционного списка США. В 2014 году Siemens создала совместное предприятие с компанией «Русские машины» и пообещала инвестировать 160 миллионов евро в контракты по модернизации поездов московского метрополитена.

«Мы заключаем сделки не с олигархами, мы сотрудничаем с компаниями», — заявил представитель компании Siemens, отказавшись комментировать новый раунд санкций.

В 2013 году Daimler совместно с «ГАЗом» запустили на двух российских заводах производство легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz и дизельных двигателей. Daimler и «Группа ГАЗ» инвестировали в проект более 190 миллионов евро. Компания Daimler не прекращает ни продаж на территории России, ни отчисления средств от реализации в бюджет страны.

Компания Volkswagen в прошлом году возобновила соглашение с «Группой ГАЗ» о производстве автомобилей Volkswagen и Skoda в России и поставке дизельных двигателей к ним. В компании Volkswagen тогда заявили, что с 2011 года на заводе «ГАЗ» было выпущено 200 тысяч автомобилей. В прошлом году компания Volkswagen продала в России 191 700 автомобилей, что почти на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.

Председателем Совета директоров корпорации «Русские машины» и ПАО «ГАЗ» является Зигфрид Вольф (Siegfried Wolf), австрийский бизнесмен, который помог Олегу Дерипаске наладить связи на Западе. Вольф входит в Совет директоров компании Schaeffler AG, производящей автомобильные и промышленные компоненты, которая в 2014 году открыла завод в России, в Ульяновске , который будет выпускать сцепления, компоненты двигателей и детали ременного привода.

В компании Schaeffler от комментариев оказались. Компания Volkswagen на просьбу о комментариях не ответила. В компании Daimler комментировать вопрос о санкциях отказались.

Комментарии читателей:

Кристофер ШеннонСкажите немцам, что они не должны вести дела с нашими врагами. Мы же не топим их круизные суда, идущие в Санкт-Петербург

Джеймс БертПора снять санкции с русских.

Лэнс Стадер

@James Burt Пора русским убираться с Украины — со всей Украины, включая Крым. И еще им пора прекратить свои попытки вмешиваться в европейские и американские выборы.

Слав Рохлев

Русские после войны насиловали и грабили Германию. Действительно насиловали и по-настоящему грабили.

Американцы спасли половину Берлина благодаря воздушным перевозкам и выделили 1,4 миллиарда долларов (долларов 1950 года — сегодня это было бы более 14 миллиардов долларов) в фонды Маршалла, благодаря которым была восстановлена промышленность Германии, и страна вновь стала на ноги. Так что «приятно» слышать, кому сегодня предана Германия.

The Wall Street Journal, США