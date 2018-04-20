В среднесрочной перспективе у рубля есть шансы на укрепление до 58 за доллар, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,57%, закрывшись на отметке 2693,13 пунктов, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,34%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,78%. Доходность 10-летних казначейских облигаций впервые за два месяца увеличилась на четыре базисных пункта — до 2,91%.

Несмотря на неплохие результаты, предоставляемые компаниями в рамках сезона отчетов, игроки выражают легкую обеспокоенность динамикой сырья, рост цен на которое может более быстрыми темпами ускорить инфляцию в США , показатели которой в принятии решения по процентной ставке учитывает заокеанский регулятор.

Нефтяные котировки после достижения $74,75, что является максимальной отметкой с 2014 года, по итогам прошедших торгов снизились на 0,24%, закрывшись на уровне $73,58.

Новостной поток с данного саммита существенным образом может повлиять на динамику цен «черного золота».

Также сегодня игроки будут ждать статистику от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, данные которой могут определить направление движения нефтяных цен на старте торгов в понедельник.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $73,40 и $72,40, локальное сопротивление расположено на $74,75.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2230,55 п., потеряв 0,49%. На данный момент локальная поддержка по-прежнему находится на отметке 2220 п. и основная 2200п. Сопротивления расположены на 2245 и 2065 пунктов.

На данном этапе поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 114000 п., уход под который может снова возобновить продажи. Сопротивления расположены на 118000 п. и 120000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии продемонстрировал нулевое изменение по отношению к доллару США, закрывшись на отметке 60,89, практически никак не отреагировав на существенный рост нефтяных котировок.

Но, несмотря на столь слабую динамику отечественной валюты, в текущей ситуации я все же склонен считать, что у рубля в среднесрочной перспективе больше шансов на укрепление в район 58 за доллар при условии отсутствия угрозы введения новых санкций со стороны США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержка расположена на уровне 60 ее проход может вернуть рубль в диапазон 56-58.50.