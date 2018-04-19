Участники Китайско-американского саммита по промышленному сотрудничеству призвали укрепить инвестиционное и торгово-экономическое взаимодействие

Чикаго , 19 апреля / Синьхуа / — Во вторник и среду в городе Чикаго прошел Китайско-американский саммит по промышленному сотрудничеству, организованный американской финансовой компанией «Голдман Сакс» и Китайской инвестиционной корпорацией. На фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между КНР США принявшие участие в мероприятии представители политических и деловых кругов двух стран выразили надежду на ослабление торговых трений и дальнейшее укрепление двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании «Голдман Сакс» Ллойд Бланкфейн на открытии саммита отметил, что в нынешних условиях обострения торговых трений между США и Китаем содействие диалогу между общественными и частными структурами двух величайших экономик мира становится важнее, чем когда-либо прежде.

Заместитель председателя правления, генеральный директор Китайской инвестиционной корпорации Ту Гуаншао в своем выступлении на церемонии открытия указал на то, что в последние годы трансграничные инвестиции играют все более значимую роль в торгово-экономических отношениях между Китаем и США. «Надеюсь, что китайско-американский фонд сотрудничества в области обрабатывающей промышленности будет благополучно работать и станет примером для создания в будущем новых двусторонних и многосторонних фондов», — сказал он.

Напомним, что в ноябре 2017 года финансовая компания «Голдман Сакс» и Китайская инвестиционная корпорация подписали меморандум о взаимопонимании по созданию китайско-американского фонда сотрудничества в области обрабатывающей промышленности, который должен инвестировать 5 млрд долларов США в американское производство и сферу услуг для дальнейшего углубления инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия двух стран.

Л. Бланкфейн в интервью корр. Синьхуа отметил, что только дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества между США и Китаем поможет устранить торговые трения. Он приветствовал взаимные инвестиции двух стран, подчеркнув, что китайские вложения в американскую обрабатывающую промышленность не только создадут рабочие места в США, но и обеспечат китайских потребителей товарами и услугами для повышения качества жизни. Это взаимовыгодная ситуация для обеих сторон, а также первоначальное намерение «Голдман Сакс» и Китайской инвестиционной корпорации, которым они руководствовались при создании данного фонда.

Ту Гуаншао в интервью корр. Синьхуа отметил, что на фоне торговых трений между Китаем и США многочисленные участники нынешнего мероприятия выразили готовность укрепить торгово-экономическое сотрудничество. В частности, несколько губернаторов американских штатов изложили свою позицию, заключающуюся в поощрении взаимных трансграничных инвестиций. «Представители политических и деловых кругов заявили о своем сильном желании укрепить торгово-экономическое взаимодействие, все мы не хотим обострения торгового конфликта между двумя странами», — сказал он. —0—