Участники Китайско-американского саммита по промышленному сотрудничеству призвали укрепить инвестиционное и торгово-экономическое взаимодействие 

Чикаго, 19 апреля /Синьхуа/ — Во вторник и среду в городе Чикаго прошел Китайско-американский саммит по промышленному сотрудничеству, организованный американской финансовой компанией «Голдман Сакс» и Китайской инвестиционной корпорацией. На фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между КНР и США принявшие участие в мероприятии представители политических и деловых кругов двух стран выразили надежду на ослабление торговых трений и дальнейшее укрепление двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.
На саммите присутствовали бывший министр финансов США Генри Полсон, посол КНР в США Цуй Тянькай, председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли Цзян Цзэнвэй, заместитель мэра Пекина Инь Юн, бывший министр торговли США Пенни Прицкер, губернатор штата Кентукки Мэтт Бевин, губернатор штата Висконсин Скотт Уокер, главный экономист Министерства промышленности и информатизации Китая Ван Синьчжэ, а также представители китайских и американских предпринимателей из разных отраслей.
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании «Голдман Сакс» Ллойд Бланкфейн на открытии саммита отметил, что в нынешних условиях обострения торговых трений между США и Китаем содействие диалогу между общественными и частными структурами двух величайших экономик мира становится важнее, чем когда-либо прежде.
Заместитель председателя правления, генеральный директор Китайской инвестиционной корпорации Ту Гуаншао в своем выступлении на церемонии открытия указал на то, что в последние годы трансграничные инвестиции играют все более значимую роль в торгово-экономических отношениях между Китаем и США. «Надеюсь, что китайско-американский фонд сотрудничества в области обрабатывающей промышленности будет благополучно работать и станет примером для создания в будущем новых двусторонних и многосторонних фондов», — сказал он.
Напомним, что в ноябре 2017 года финансовая компания «Голдман Сакс» и Китайская инвестиционная корпорация подписали меморандум о взаимопонимании по созданию китайско-американского фонда сотрудничества в области обрабатывающей промышленности, который должен инвестировать 5 млрд долларов США в американское производство и сферу услуг для дальнейшего углубления инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия двух стран.
Л. Бланкфейн в интервью корр. Синьхуа отметил, что только дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества между США и Китаем поможет устранить торговые трения. Он приветствовал взаимные инвестиции двух стран, подчеркнув, что китайские вложения в американскую обрабатывающую промышленность не только создадут рабочие места в США, но и обеспечат китайских потребителей товарами и услугами для повышения качества жизни. Это взаимовыгодная ситуация для обеих сторон, а также первоначальное намерение «Голдман Сакс» и Китайской инвестиционной корпорации, которым они руководствовались при создании данного фонда.
Ту Гуаншао в интервью корр. Синьхуа отметил, что на фоне торговых трений между Китаем и США многочисленные участники нынешнего мероприятия выразили готовность укрепить торгово-экономическое сотрудничество. В частности, несколько губернаторов американских штатов изложили свою позицию, заключающуюся в поощрении взаимных трансграничных инвестиций. «Представители политических и деловых кругов заявили о своем сильном желании укрепить торгово-экономическое взаимодействие, все мы не хотим обострения торгового конфликта между двумя странами», — сказал он. —0—