За борьбу с бедностью заплатят все

Заплатят все: россиянам приготовили еще один налоговый финт

Правительство озаботилось борьбой с бедностью. Среди возможных сценариев — повышение косвенной налоговой нагрузки на граждан, которые в нищету еще не свалились, и увеличение адресной поддержки тех, кто уже за этой чертой. Вот только дойдут ли деньги до адресатов?

Кабинет министров рассматривает возможность отмены льготы по НДС для товаров первой необходимости, сообщили «Ведомости» . Сейчас на продукты (за исключением деликатесов), лекарства, товары для детей и учебники ставка установлена на уровне 10% вместо 18%. В правительстве такой налоговый режим считают неэффективным. На совещании у премьер-министра Дмитрий Медведева профильным ведомствам было поручено просчитать последствия его ликвидации.

Такое решение принесет в казну дополнительно около 600 миллиардов рублей в год, рассказал изданию федеральный чиновник. По его оценке, в прошлом году из-за налоговых льгот государство недополучило 550 миллиардов рублей, в том числе 350 миллиардов «съело» продовольствие, а 100 миллиардов — медицинские товары и лекарства.

Сомнительная инициатива

С подобной налоговой новацией Минфин выступил еще осенью 2016 года. Предлагалось ежегодно повышать ставку НДС на 2%, пока она не сравняется с 18%. Собранные таким образом средства, по замыслу чиновников, можно потратить на прямые пособия для бедных — 1500 рублей в месяц. Хотя решение по конкретным товарам не принято, такой же план обсуждается и сейчас, подтвердил федеральный чиновник. Росстат насчитывает сегодня более 19 миллионов бедняков.

Лилия Овчарова. Независимым экспертам эта идея кажется не слишком удачной, как и другие налоговые инициативы, которые сегодня обсуждаются в коридорах власти. НДС заложен в стоимость всех товаров и услуг, и отмена льгот закономерно приведет к повышению цен. В условиях падения доходов населения такой маневр выглядит напряженным, считает директор Независимого института социальной политики Высшей школы экономики

Если одновременно задействовать весь пакет задуманных «реформ» — повысить пенсионный возраст, поднять подоходный налог, отменить льготы по НДС и ввести налог с продаж — «Боливар не выдержит», предупреждает она.

Заплатят все

Рокировка между льготной ставкой и адресной поддержкой по факту является не борьбой с бедностью, а ее развитием, считает заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. Льготами по НДС пользуются самые важные товары. А все издержки, связанные с повышением налога, будут переложены на конечного потребителя. Это не только приведет к дополнительным расходам людей, но и закономерно сократит спрос на эти товары, что повлияет на их производителей.

«Соответственно, тормозиться и производство товаров, и повышение благосостояния населения, — пояснил эксперт «Ридусу. — И даже если эти деньги вернутся населению в виде различных дотаций и субсидий, во-первых, это будет не сразу, а провал в спросе последует непосредственно за изменением цен, во-вторых, такую материальную помощь получают далеко не все граждане. Кто-то не проходит по формальным признакам, хотя нуждается, кто-то просто не обладает всей информацией и, соответственно, не пользуется всей возможной поддержкой».

Если бы правительство на самом деле заботилось о поддержке бедных, пересмотр НДС шел бы в другом ключе: не просто полная отмена льготной ставки на какие-то категории товаров, а привязка к стоимости товара относительно среднерыночной для данной категории, считает экономист.

И вообще, раз уж правительство в принципе не видит никаких других вариантов, кроме повышения налогов, что само по себе не очень хорошо, начинать надо с повышенного налогообложения тех, кто действительно может спокойно это пережить, например, расширить перечень налогов на роскошь.

«А повышение НДС для массовых товаров — это выравнивание всех под одну гребенку, и тех, кто может потратить дополнительные деньги на продукты, и тех, кто не может. Соответственно, это даст негативный эффект», — предупреждает Антропов.

Наполнить бюджет любой ценой

Единая льгота по НДС для жизненно важных товаров — это вполне рыночная и понятная мера, тогда как различного рода субсидии вызывают массу вопросов: кто и как будет их распределять, дойдут ли они до адресатов, насколько хорошо будет осуществляться администрирование всего процесса. Не говоря уж о создании условий для субъективного подхода и произвола.

Эксперты полагают, что под соусом помощи бедным на самом деле скрывается еще одна мера для наполнения государственной казны.

«Я считаю это попыткой получить дополнительные доходы бюджета, которые никак не связаны с борьбой с бедностью. Для этого есть другие меры. Например, освобождение малоимущих от НДФЛ, как сделано во многих развитых странах», — отмечает Антропов.

По его словам, правительство превентивно готовится к введению дополнительных санкций против России , а каждый новый пакет ограничительных мер будет все сильнее влиять на экономику страны. И здесь вопрос, как поддержать бюджет, становится очень актуальным и первостепенным.