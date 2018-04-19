За борьбу с бедностью заплатят все

Правительство озаботилось борьбой с бедностью. Среди возможных сценариев — повышение косвенной налоговой нагрузки на граждан, которые в нищету еще не свалились, и увеличение адресной поддержки тех, кто уже за этой чертой. Вот только дойдут ли деньги до адресатов?
Кабинет министров рассматривает возможность отмены льготы по НДС для товаров первой необходимости, сообщили «Ведомости». Сейчас на продукты (за исключением деликатесов), лекарства, товары для детей и учебники ставка установлена на уровне 10% вместо 18%. В правительстве такой налоговый режим считают неэффективным. На совещании у премьер-министра Дмитрий Медведева профильным ведомствам было поручено просчитать последствия его ликвидации.
Такое решение принесет в казну дополнительно около 600 миллиардов рублей в год, рассказал изданию федеральный чиновник. По его оценке, в прошлом году из-за налоговых льгот государство недополучило 550 миллиардов рублей, в том числе 350 миллиардов «съело» продовольствие, а 100 миллиардов — медицинские товары и лекарства.
Сомнительная инициатива
С подобной налоговой новацией Минфин выступил еще осенью 2016 года. Предлагалось ежегодно повышать ставку НДС на 2%, пока она не сравняется с 18%. Собранные таким образом средства, по замыслу чиновников, можно потратить на прямые пособия для бедных — 1500 рублей в месяц. Хотя решение по конкретным товарам не принято, такой же план обсуждается и сейчас, подтвердил федеральный чиновник. Росстат насчитывает сегодня более 19 миллионов бедняков.
Независимым экспертам эта идея кажется не слишком удачной, как и другие налоговые инициативы, которые сегодня обсуждаются в коридорах власти. НДС заложен в стоимость всех товаров и услуг, и отмена льгот закономерно приведет к повышению цен. В условиях падения доходов населения такой маневр выглядит напряженным, считает директор Независимого института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова.
Если одновременно задействовать весь пакет задуманных «реформ» — повысить пенсионный возраст, поднять подоходный налог, отменить льготы по НДС и ввести налог с продаж — «Боливар не выдержит», предупреждает она.
Заплатят все
Рокировка между льготной ставкой и адресной поддержкой по факту является не борьбой с бедностью, а ее развитием, считает заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. Льготами по НДС пользуются самые важные товары. А все издержки, связанные с повышением налога, будут переложены на конечного потребителя. Это не только приведет к дополнительным расходам людей, но и закономерно сократит спрос на эти товары, что повлияет на их производителей.
«Соответственно, тормозиться и производство товаров, и повышение благосостояния населения, — пояснил эксперт «Ридусу. — И даже если эти деньги вернутся населению в виде различных дотаций и субсидий, во-первых, это будет не сразу, а провал в спросе последует непосредственно за изменением цен, во-вторых, такую материальную помощь получают далеко не все граждане. Кто-то не проходит по формальным признакам, хотя нуждается, кто-то просто не обладает всей информацией и, соответственно, не пользуется всей возможной поддержкой».
Если бы правительство на самом деле заботилось о поддержке бедных, пересмотр НДС шел бы в другом ключе: не просто полная отмена льготной ставки на какие-то категории товаров, а привязка к стоимости товара относительно среднерыночной для данной категории, считает экономист.
И вообще, раз уж правительство в принципе не видит никаких других вариантов, кроме повышения налогов, что само по себе не очень хорошо, начинать надо с повышенного налогообложения тех, кто действительно может спокойно это пережить, например, расширить перечень налогов на роскошь.
«А повышение НДС для массовых товаров — это выравнивание всех под одну гребенку, и тех, кто может потратить дополнительные деньги на продукты, и тех, кто не может. Соответственно, это даст негативный эффект», — предупреждает Антропов.
Наполнить бюджет любой ценой
Единая льгота по НДС для жизненно важных товаров — это вполне рыночная и понятная мера, тогда как различного рода субсидии вызывают массу вопросов: кто и как будет их распределять, дойдут ли они до адресатов, насколько хорошо будет осуществляться администрирование всего процесса. Не говоря уж о создании условий для субъективного подхода и произвола.
Эксперты полагают, что под соусом помощи бедным на самом деле скрывается еще одна мера для наполнения государственной казны.
«Я считаю это попыткой получить дополнительные доходы бюджета, которые никак не связаны с борьбой с бедностью. Для этого есть другие меры. Например, освобождение малоимущих от НДФЛ, как сделано во многих развитых странах», — отмечает Антропов.
По его словам, правительство превентивно готовится к введению дополнительных санкций против России, а каждый новый пакет ограничительных мер будет все сильнее влиять на экономику страны. И здесь вопрос, как поддержать бюджет, становится очень актуальным и первостепенным.
«Разные ветви финансовой ветви за это отвечают — здесь доходы, тут распределение расходов — и я не уверена, что у них будет координация. Боюсь это такой завуалированный способ концентрации ресурсов на не очень прозрачных направлениях», — соглашается с коллегой завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.