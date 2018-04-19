Ещё
ФРС предупредила о рисках для экономики США из-за пошлин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФРС: Новые пошлины США вызывают опасения по поводу развития экономики страны 

Прайм 26 минут назад
Фото: Reuters
Экономика США в марте-апреле развивалась средними и умеренными темпами во всех 12 округах страны, однако введенные недавно новые торговые пошлины США вызывают опасения по поводу дальнейшего развития экономики, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны.
"Прогнозы (по развитию — ред.) остаются положительными, но контакты в различных секторах, включая промышленность, сельское хозяйство и транспорт, выразили озабоченность по поводу нововведенных и/или планирующихся торговых пошлин", — говорится в обзоре.
Кроме того, в результате введения пошлин в некоторых штатах наблюдался значительный скачок роста цен на сталь. Предприятия в стране ожидают дальнейшего повышение цен на сталь и строительные материалы.
В обзоре отмечается, что уровень занятости продолжает расти. При этом дефицит рабочей силы наблюдается в основном среди специалистов на высококвалифицированные позиции. В частности, отмечаются случаи, с которыми столкнулись компании в штате Арканзас, во время поиска строителей, механиков и техников.
Бизнес реагировал на нехватку рабочей силы различными способами — повышениями зарплат, увеличением стажировок, более частым использованием сверхурочных часов или заменой ручной работы автоматизированной, говорится в обзоре.
В большинстве штатов при этом, как отмечается, наблюдался средний темп роста заработных плат.
Прайм: последние новости
Китай: США и КНР нужно решать вопросы через ВТО, а не тарифную войну Россияне на прошлой неделе меняли долларовые сбережения на рубли - Юдаева Золото подорожал до недельного максимума на росте спроса на надежные активы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию420
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»344
Япония отказалась от российского алюминия92
Германия просит освободить ее от санкций против России65
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля94
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
01:09
Германия просит освободить ее от санкций против России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение