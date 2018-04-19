Германия попросит США освободить ее от санкций против РФ

Германия попросит США освободить ее от санкций против России

Власти Германии намерены обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от необходимости применения антироссийских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что этот вопрос хочет обсудить с американскими коллегами министр финансов страны Олаф Шольц . Кроме того, тему экономических ограничений собирается поднять канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Трампом в конце апреля.

Издание поясняет, что речь идет не об определенных компаниях, а в целом о немецком предпринимательстве. По информации газеты, крупные бизнесмены оказывают давление на канцлера и правительство.