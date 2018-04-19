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Германия попросит США освободить ее от санкций против РФ
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"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

Германия попросит США освободить ее от санкций против России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Германии намерены обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от необходимости применения антироссийских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что этот вопрос хочет обсудить с американскими коллегами министр финансов страны Олаф Шольц. Кроме того, тему экономических ограничений собирается поднять канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Трампом в конце апреля.
Издание поясняет, что речь идет не об определенных компаниях, а в целом о немецком предпринимательстве. По информации газеты, крупные бизнесмены оказывают давление на канцлера и правительство.
Под санкции США попали российские компании, с которыми сотрудничают немецкие Siemens, Daimler и Volkswagen. Предприниматели опасаются, что потеряют сотни миллионов евро из-за препятствий во взаимодействии с партнерами из России.
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