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Правительство решило поднять цены на права и регистрацию машин
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Правительство решило поднять цены на права и регистрацию машин 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий повышение государственных пошлин за совершение регистрационных действий и выдачу водительских прав. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства. Причина — растущие затраты бюджета.
«Законопроектом предлагается изменить соразмерно фактическим затратам федерального бюджета размеры государственных пошлин за выдачу национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств», — так объясняется целесообразность закона в тексте постановления.
Сообщается, что пошлина за регистрацию автомобиля вырастет с 800 до 1500 рублей. Права подорожают с 2000 до 3000 рублей. Вскоре законопроект поступит в Государственную думу для одобрения депутатами.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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