Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент

Россия и США несколько снизили степень агрессивности своих заявлений. Новые санкции против Москвы пока вводиться не будут, а ответные контрсанкции появятся ближе к лету, и, вероятно, будут носить точечный характер. Впрочем, эксперты не верят в то, что в отношениях двух стран может наступить ощутимое потепление. Напротив, они предполагают, что очередной пакет ограничительных мер может прийти из Вашингтона в любой момент.

Российский фондовый рынок и рубль завершили среду в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 2,3%, доллар и евро потеряли по 0,5% к 20:00 мск.

«Основным драйвером роста стало официальное заявление администрации президента США, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении России из-за химической атаки в Сирии. Более того, Москва в свою очередь отказалась от голосования по законопроекту о контрсанкциях, хотя рассуждения представителей властей о том, какие ответные меры должны быть, продолжают публиковаться в СМИ», — отмечает София Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал».

Она также отмечает, что дополнительную поддержку отечественному рынку оказала дорожающая нефть. Баррель Brent спот пробил психологически важную отметку в $73 после выхода отчета API, отразившего сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Посол США в ООН Никки Хейли в минувшую пятницу заявила, что 16 апреля Белый дом введет новые санкции в отношении России за ее действия в Сирии. Но затем это заявление было скорректировано другими представителями американской администрации. По новой версии, санкции рассматриваются, но точной даты их введения, нет.

Посольство России в США получило в среду уведомление от Белого дома, что Вашингтон пока не будет вводить новые санкции против Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

По данным же The New York Times, президент США Дональд Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора.

«В воскресенье Трамп смотрел телевизор и услышал заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что президент планирует ввести новые санкции против России», — сообщает издание.

По словам источников издания, то, что услышал Трамп «вызвало его гнев, так как он не принимал подобного решения».

Что касается российских контрсанкций, которые на прошлой неделе напугали рынки, то оказалось, что соответствующий рамочный законопроект Госдума рассмотрит не раньше мая. Чиновники и депутаты смягчили свою риторику по поводу жесткости ответных мер. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорит, что документ будет тщательно прорабатываться с экспертным сообществом.

«Ни одна из мер, предложенных в нем, не будет нести вред ни для экономики, ни для граждан», —заявила она.

Речь сейчас не идет о запрете полетов самолетов американских авиакомпаний над территорией РФ, не обсуждается тотальный запрет на ввоз американских лекарств, нет планов запретить поставки титана в США.

«Мы не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании «ВСМПО-Ависма». Зачем принимать такие решения, которые в первую очередь отрицательно отразятся на наших предприятиях», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

По информации агентства Bloomberg, в Кремле решили снизить градус напряженности в высказываниях официальных лиц в адрес США. По мнению источников издания, президент Владимир Путин все еще заинтересован в налаживании отношений с американцами и решил дать Дональду Трампу «еще один шанс». Информагентства продолжают утверждать, что по-прежнему обсуждается возможность встречи двух президентов в текущем году.

Аналитики полагают, что, если геополитическая обстановка не будет накаляться, а нефть останется на текущих рубежах, то у рубля есть шанс укрепиться.

«Мощная девальвационная волна была вызвана главным образом геополитическими факторами. Поэтому любое снижение эскалации в отношениях России и Запада должно помогать рублю укрепляться», — отмечает Олег Сафонов, управляющий директор «БКС Ультима».

При условии стабилизации нефтяных котировок около текущих уровней и дальнейшего снижения градуса геополитической напряженности можно ожидать возвращения рубля в район 59-60 за доллар, считает эксперт.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что в текущие котировки условное «потепление» между Москвой и Вашингтоном уже заложено, а рубль может укрепиться до уровней в пределах 60-60,5 к доллару. При этом, новый среднегодовой ориентир, на его взгляд, это 61 рубль за доллар.

Какие-то более существенные подвижки возможны, если в отношениях России и США наступит настоящая, как говорили в прошлом веке, «разрядка». Но политологи не верят в столь благоприятный сценарий.

Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов отмечает, что несостоявшиеся санкции — это, скорее, организационная проблема внутри администрации Трампа, а не свидетельство возможного потепления отношений.

Для настоящей разрядки необходимо сформировать содержательную повестку для переговоров. К тому же, текущая внешняя и внутренняя политика США строятся на мощной антироссийской риторике, поэтому не стоит обольщаться некоторым затишьем. «Новые санкции могут быть введены в любой момент», — полагает он.

«Но от этого до разрядки — огромная дистанция», — подчеркивает он.