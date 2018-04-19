Российским банкам предложили новую систему платежей

Система передачи информации и совершения платежей SWIFT призвала банки России поучаствовать в разработанной ею «Глобальной платежной инициативе» (GPI), сообщает «Коммерсант».

Накануне с таким предложением на закрытом форуме выступил исполнительный директор SWIFT Алан Раес. Он объяснил, что GPI — более быстрый и прозрачный стандарт проведения международных платежей, который буквально «встраивается» в действующую схему SWIFT, однако позволяет банкам получать дополнительную информацию о платеже.

Раес отметил, что к «Глобальной платежной инициативе» уже подключились шесть российских кредитных организаций, в том числе Альфа-банк

По словам собеседников издания, которые представляют банки России, GPI является «ответом» SWIFT на развиваемый крупными иностранными банками блокчейн-сервис Ripple, который является «прямым конкурентом» SWIFT, однако значительно прозрачнее и дешевле.

Также банкиры отметили, что «не торопятся» присоединяться ни к GPI, ни к Ripple: первый пока интересен только тем, кто оперирует большим объемом международных платежей, так как требует долгой и дорогой доработки IT-инфраструктуры, а второй — так как существует лишь два года, к тому же его бизнес-модель «не вполне ясная».