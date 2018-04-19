Китай вводит антидемпинговый залог на бутилкаучук из США, ЕС и Сингапура

Евросоюзе и ПЕКИН, 19 апреля. / ТАСС /. Китайские власти с 20 апреля вводят антидемпинговый денежный залог в размере 26,0-66,5% на импорт галогенизированного бутилкаучука, произведенного в США Сингапуре . Об этом сообщило в четверг министерство коммерции КНР.

"Установлено, что при ввозе галогенизированного бутилкаучука из этих стран применялся демпинг, в результате китайским производителям был причинен ощутимый ущерб. Поэтому было принято решение о введении временных антидемпинговых мер на данную продукцию", — отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Расследование в отношении бутилкаучука, импортируемого из Соединенных Штатов, ЕС и Сингапура, было инициировано в августе 2017 года после поступления жалоб от китайских производителей соответствующей продукции на недобросовестную конкуренцию со стороны этих государств.