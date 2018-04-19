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Китай вводит антидемпинговый залог на бутилкаучук из США, ЕС и Сингапура
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Китай вводит антидемпинговый залог на бутилкаучук из США, ЕС и Сингапура 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 19 апреля. /ТАСС/. Китайские власти с 20 апреля вводят антидемпинговый денежный залог в размере 26,0-66,5% на импорт галогенизированного бутилкаучука, произведенного в США, Евросоюзе и Сингапуре. Об этом сообщило в четверг министерство коммерции КНР.
"Установлено, что при ввозе галогенизированного бутилкаучука из этих стран применялся демпинг, в результате китайским производителям был причинен ощутимый ущерб. Поэтому было принято решение о введении временных антидемпинговых мер на данную продукцию", — отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Расследование в отношении бутилкаучука, импортируемого из Соединенных Штатов, ЕС и Сингапура, было инициировано в августе 2017 года после поступления жалоб от китайских производителей соответствующей продукции на недобросовестную конкуренцию со стороны этих государств.
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