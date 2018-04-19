Вашингтон, 18 апреля /Синьхуа/ — В марте и начале апреля текущего года экономика США продолжала умеренно расти, однако многие отрасли были обеспокоены действиями администрации Дональда Трампа по введению таможенных пошлин. Об этом говорится в обнародованном в среду докладе Федеральной резервной системы /ФРС/.
Отмечается, что перспективы экономического развития остаются оптимистическими, однако многие отрасли, включая промышленность, сельское хозяйство и транспорт, выражают озабоченность таможенными пошлинами, которые ввели или планируют установить американские власти.
В докладе говорится, что по всем США наблюдается рост цен. В частности, введение импортных тарифов на сталь привело к ее заметному удорожанию. Американский бизнес ожидает продолжения роста цен в ближайшие месяцы, в особенности на сталь и стройматериалы.
Рынок труда США остается дефицитным: зафиксирована нехватка рабочей силы в сферах инженерии, информационных технологий, ухода за больными, строительства и транспорта.
Напомним, что в марте по итогам очередного заседания по монетарной политике ФРС объявила о повышении базовой процентной ставки в шестой раз с декабря 2015 года. Ожидается, что в нынешнем году ставка будет повышена еще дважды. —0—