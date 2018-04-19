Американские сигареты попали под контрсанкции

Продукция трех международных гигантов занимает на российском табачном рынке 83 процента: Japan Tobaсcо Inc. со штаб-квартирой в Токио, Philip Morris International Лозанна ) и British American Tobacco (Лондон).

15 млрд рублей акцизов заплатили импортеры сигарет в 2017 году

При этом внутренний спрос почти полностью покрывается за счет сигарет, которые делаются в нашей стране. Так, в 2017 году в страну ввезли лишь около 7 миллиардов сигарет — чуть более 2 процентов рынка. Пачки под иностранными брендами уже давно выпускаются в России

Ввозятся из-за рубежа и сигары, сигариллы и другие табачные изделия, которые в России никогда не производились. Поставок собственно из США практически нет, говорит гендиректор Ассоциации «Табакпром» Вадим Жилнин.

Конечно, какая-то часть сигар, сигарилл и трубочного табака может пропасть с прилавков в результате контрсанкций, но это очень нишевая продукция из-за высокой цены.

В результате если кто и «почувствует разницу», то буквально единицы. При этом, однако, пока остается непонятным, затронут ли санкции производственную деятельность американского производителя в России.