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В Moody’s оценилы шансы РФ справиться с санкциями
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Moody’s: банковская система России сможет справиться с последствиями санкций 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: imago / stock&people / Globallookpress
Банковская система России способна справиться с негативным эффектом санкций за счет резервов на покрытие кредитных убытков, говорится в обзоре Moody’s.
Российская банковская система сможет справиться с негативными последствиями западных санкций за счет достаточных резервных доходов, сказано в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.
«Банковская система России имеет достаточно резервных доходов для компенсации кредитных убытков от влияния на попавшие под санкции компании», — сообщается в обзоре агентства.
Согласно оценкам Moody's, уровень риска, связанный с компаниями, попавшими под санкции, составляет менее 2% активов банковской ситсемы РФ или менее 15% ее капитала.
«Банковская система имеет высокий уровень ликвидности, способный обеспечить существенную часть рефинансирования при необходимости корпоративного сектора», — сказано в документе.
Кроме того, сильная внешнеэкономическая позиция и финансовая система РФ также помогут справиться российской экономике с ограничениями Запада.
«Наш позитивный прогноз по суверенному рейтингу РФ на уровне "Ba1" отчасти отражает нашу оценку того, что страна может выдержать такие проблемы без значительного ухудшения ее ключевых кредитных сильных сторон», — пишет агентство.
Международное рейтинговое агентство Fitch также считает, что кредитные организации РФ вполне способны преодолеть потенциальные потери от нового пакета санкций.
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