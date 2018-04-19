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Эксперты: повышение пенсионного возраста выведет рост экономики РФ на мировой уровень
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Эксперты: повышение пенсионного возраста выведет рост экономики РФ на мировой уровень 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Достичь к 2025 году темпов роста экономики на уровне выше среднемировых возможно только при повышении пенсионного возраста, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Центра развития НИУ ВШЭ.
По мнению экспертов НИУ ВШЭ, повышение пенсионного возраста, а также улучшение человеческого капитала обеспечат России рост ВВП после 2020-го года на уровне более 3% ежегодно. Тем не менее, в исследовании уточняется, что данные меры станут эффективными только при одновременном наращивании инвестиций в экономику страны.
Кроме того, необходимо повышать и уровень жизни населения страны: грамотность, образованность, долголетие. Эксперты отмечают, что это позволит значительно повысить и производительность труда.
Предполагается, что повышение пенсионного возраста с 2020 года до 63 лет для мужчин и женщин способно обеспечить положительную динамику в общий рост ВВП страны. Тем не менее, сообщается, что для достижения среднемировых темпов роста необходимо повышать и потребительский спрос. Для этого необходимы индексации зарплат, и увеличение реальных доходов населения.
Глава министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что россияне должны сами позаботиться о достойной пенсии. По словам министра, государственные накопительные системы помогут гражданам страны в этом вопросе.
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