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Кабмин РФ рассмотрит проект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам
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Кабмин РФ рассмотрит проект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам 

Прайм 57 минут назад
МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Законопроектом предлагается установить предельный размер суммы пени для целей законодательства о налогах и сборах. Предельная сумма пени будет ограничена суммой недоимки, на которую она начисляется", — говорится в сообщении.
По мнению правительства, принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес.
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