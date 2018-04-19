Кабмин РФ рассмотрит проект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам

МОСКВА , 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается установить предельный размер суммы пени для целей законодательства о налогах и сборах. Предельная сумма пени будет ограничена суммой недоимки, на которую она начисляется", — говорится в сообщении.

По мнению правительства, принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес.