Ещё
Кабмин РФ одобрил проект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин РФ одобрил проект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам 

Прайм 57 минут назад
МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило законопроект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам, следует из опубликованной на сайте кабинета министров информации.
"Законопроектом предлагается установить предельный размер суммы пени для целей законодательства о налогах и сборах. Предельная сумма пени будет ограничена суммой недоимки, на которую она начисляется", — говорится в сообщении.
По мнению правительства, принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес.
Прайм: последние новости
РФ сделает попытку поквитаться с США через ВТО РФ запросила через ВТО консультации с США по новым тарифам на сталь и алюминий В ЦБ по-прежнему оценивают долгосрочно нефть не дороже $65
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение216
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии322
РФ и США могут прервать авиасообщение289
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег160
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть77
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение