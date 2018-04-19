Кабмин РФ одобрил проект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило законопроект об ограничении предельного размера пени по налогам и сборам, следует из опубликованной на сайте кабинета министров информации.

"Законопроектом предлагается установить предельный размер суммы пени для целей законодательства о налогах и сборах. Предельная сумма пени будет ограничена суммой недоимки, на которую она начисляется", — говорится в сообщении.

По мнению правительства, принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес.