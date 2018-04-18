МВФ: финансовые риски в мировой экономике возросли

Фото: Shawn Thew/EPA-EFE Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». По оценкам Международного валютного фонда, в мировой экономике наблюдается обострение финансовых рисков, а также сохраняется тенденция по увеличению госдолга развитых стран. Об этом говорится в докладе МВФ по финансовой стабильности. В докладе отмечается, что рост стоимости рискованных активов за последние годы напоминает происходящее перед глобальным финансовым кризисом 2008 г. «Финансовые уязвимости, накопившиеся за годы чрезвычайно низких процентных ставок и низкой волатильности, могут привести к проблемам в дальнейшем, поставив под угрозу рост мировой экономики. Ценовые уровни рискованных активов по-прежнему остаются завышенными, в особенности с учетом появляющихся признаков, присущих поздней стадии кредитного цикла. Это делает рынки уязвимыми перед резким ужесточением финансовых условий, что может привести к внезапному сокращению риск-премий и переоценке рискованных активов».

В докладе, который публикуется МВФ дважды в год, также отмечаются рекордно высокие уровни госдолга в мире. По состоянию на конец 2016 г. общий объем госдолгов в мире, по оценкам фонда, достиг $164 трлн. При этом совокупный показатель госдолга к ВВП вырос до рекордной отметки 225%, превысив прежний максимум, показанный в 2009 г., на 12%. «Долг стран с развитой экономикой находится на уровне в среднем 105% ВВП, невиданном со времен Второй мировой войны. В странах с формирующейся рыночной экономикой и странах со средними доходами долг приближается к 50% ВВП — такой уровень последний раз наблюдался во время кризиса задолженности 1980-х гг.».

Government #debt at historic highs. https://t.co/2IDPWhZZeh #FiscalMonitor pic.twitter.com/2tE4NDaYft

— IMF (@IMFNews) 18 апреля 2018 г.