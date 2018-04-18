Ещё
Россияне поменяли долларовые сбережения на рубли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне на прошлой неделе меняли долларовые сбережения на рубли — Юдаева 

Прайм 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Крупные банки предоставили Банку России информацию, что на прошлой неделе, когда произошло резкое ослабление рубля, многие россияне конвертировали свои долларовые сбережения в рубли, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая на сессии по таргетированию инфляции в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
"На прошлой неделе, когда доллар падал, люди конвертировали свои сбережения в долларах в рубли", — сказала Юдаева, ссылаясь на информацию, которую ЦБ собирает от крупных банков.
Курс рубля на прошлой неделе обвалился более чем на 10% из-за новых санкций, которые США ввели 6 апреля, что вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке.
Однако в начале текущей недели рубль отыграл часть падения благодаря удорожанию нефти и заявлению властей США, что новых санкций против РФ в ближайшее время не планируется.
Прайм: последние новости
Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда в РФ Золото подорожал до недельного максимума на росте спроса на надежные активы Правительство обсуждает отмену льготной 10% ставки НДС: возможно ускорение инфляции, - Наталия Орлова,главный экономист Альфа-банка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал закон об «американском наказании»67
Украине пророчат распад156
СК показал результаты расследования по Скрипалям113
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО243
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение