Ещё
Россияне «изменили» доллару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне на прошлой неделе меняли долларовые сбережения на рубли — Юдаева 

Прайм 15 часов назад
Крупные банки предоставили Банку России информацию, что на прошлой неделе, когда произошло резкое ослабление рубля, многие россияне конвертировали свои долларовые сбережения в рубли, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая на сессии по таргетированию инфляции в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
"На прошлой неделе, когда доллар падал, люди конвертировали свои сбережения в долларах в рубли", — сказала Юдаева, ссылаясь на информацию, которую ЦБ собирает от крупных банков.
Курс рубля на прошлой неделе обвалился более чем на 10% из-за новых санкций, которые США ввели 6 апреля, что вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке.
Однако в начале текущей недели рубль отыграл часть падения благодаря удорожанию нефти и заявлению властей США, что новых санкций против РФ в ближайшее время не планируется.
Прайм: последние новости
Китай: США и КНР нужно решать вопросы через ВТО, а не тарифную войну ФРС: Новые пошлины США вызывают опасения по поводу развития экономики страны Золото подорожал до недельного максимума на росте спроса на надежные активы
Комментарии74  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций33
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО258
Япония заявила протест России419
8 лет за кокаиновый круиз28
Центральная Россия покроется снегом6
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение