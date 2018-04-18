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Золото подорожало до недельного максимума
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Золото подорожал до недельного максимума на росте спроса на надежные активы 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Reuters
Золото подорожало до максимума с 11 апреля на фоне роста спроса на "активы-убежища", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 22.36 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,9 доллара, или на 0,14% — до 1351,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 2,34% — до 17,18 доллара за унцию.
"Мы наблюдаем движение вверх (на торгах золотом — ред.) из-за роста спроса на надежные активы и на фоне общего роста на товарных биржах", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика RBC Wealth Management Джорджа Геро (George Gero).
По мнению главного аналитика Activtrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), золото преодолело важный уровень сопротивления в 1350 долларов за унцию.
"Если золото сможет оставаться выше уровня в 1350 долларов еще пару дней, то у нас есть хороший шанс увидеть, как его стоимость подпрыгнет до 1400 долларов", — добавляет де Каса.
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