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Новые пошлины США вызывают опасения по поводу развития экономики страны — ФРС
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Новые пошлины США вызывают опасения по поводу развития экономики страны — ФРС 

Прайм 59 минут назад
МОСКВА, 18 апр/ПРАЙМ/. Экономика США в марте-апреле развивалась средними и умеренными темпами во всех 12 округах страны, однако введенные недавно новые торговые пошлины США вызывают опасения по поводу дальнейшего развития экономики, говорится в «Бежевой книге» (Beige Book) — сводке комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны.
"Прогнозы (по развитию — ред.) остаются положительными, но контакты в различных секторах, включая промышленность, сельское хозяйство и транспорт, выразили озабоченность по поводу нововведенных и/или планирующихся торговых пошлин", — говорится в обзоре.
Кроме того, в результате введения пошлин в некоторых штатах наблюдался значительный скачок роста цен на сталь. Предприятия в стране ожидают дальнейшего повышение цен на сталь и строительные материалы.
В обзоре отмечается, что уровень занятости продолжает расти. При этом дефицит рабочей силы наблюдается в основном среди специалистов на высококвалифицированные позиции. В частности, отмечаются случаи, с которыми столкнулись компании в штате Арканзас, во время поиска строителей, механиков и техников.
Бизнес реагировал на нехватку рабочей силы различными способами — повышениями зарплат, увеличением стажировок, более частым использованием сверхурочных часов или заменой ручной работы автоматизированной, говорится в обзоре.
В большинстве штатов при этом, как отмечается, наблюдался средний темп роста заработных плат.
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