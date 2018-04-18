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Украина получит от ЕС 50 млн евро для повышения своей энергоэффективности
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Украина получит от ЕС 50 млн евро для повышения своей энергоэффективности 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 18 апреля /Синьхуа/ — Фонд энергоэффективности Украины получит от ЕС 50 млн евро безвозвратной финансовой помощи. Соответствующее соглашение, как передает пресс-служба украинского правительства, было подписано сегодня в Киеве вице-премьером — министром регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадием Зубко и руководителем Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петером Вагнером.
Выступая на церемонии подписания договора, Г. Зубко заявил, что помощь ЕС в адрес фонда не будет разовой. В Брюсселе разработали пятилетний план поддержки деятельности этой структуры, в рамках которого в следующем году Украине может быть выделено еще 50 млн евро, добавил чиновник.
Повышение энергоэффективности является одной из главных задач нынешнего правительства Украины. В 2017 году в стране был создан профильный фонд, основная работа которого сконцентрирована на оказании содействия в увеличении энергоэффективности жилых домов и частичной /до 50 проц/ компенсации затрат на реализацию таких проектов.
В текущем году на финансирование фонда из госбюджета планируется направить 1,6 млрд гривен /61,3 млн долларов США/. —0—
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