Санкции США помешали планам Банка России

Банк России пересмотрел свои планы по ключевой ставке из-за санкций США — теперь она будет снижаться медленнее. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает ТАСС.

«Я думаю, что траектория снижения ставки действительно чуть-чуть скорректируется вверх. Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее — это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров», — сказала представитель регулятора.

Вероятность того, что на следующем заседании совета директоров Банка России 27 апреля будет принято решение об очередном снижении показателя, уменьшилась, отметила Юдаева. По ее словам, ЦБ по-прежнему намерен завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев 16 апреля сообщил, что Банк России снял ограничение на повышение процентной ставки.

США 6 апреля ввели новые санкции против российских компаний и чиновников, после этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.

В последний раз Банк России понижал ключевую ставку 23 марта — с 7,5 процентов до 7,25 процентов годовых. Тогда регулятор заявлял о планах постепенного снижения ставки.