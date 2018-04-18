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ВВП России вырос на 1,1%
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ВВП России по итогам первого квартала вырос на 1,1% 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития заявило, что рост ВВП России в марте составил 0,7%, по итогам трех месяцев 2018 года рост составил 1,1%.
Об этом сообщает ТАСС.
В апреле российское рейтинговое агентство АКРА улучшило оценку роста ВВП России на 2018 год до 1,6% против 1,4%, прогнозируемых в октябре прошлого года.
Напомним, увеличение ВВП России в полтора раза к 2025 году было названо президентом Владимиром Путиным в числе главных задач в ходе послания к Федеральному Собранию. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этих задачах.
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