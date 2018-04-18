ВВП России вырос на 1,1%

ВВП России по итогам первого квартала вырос на 1,1%

Минэкономразвития заявило, что рост ВВП России в марте составил 0,7%, по итогам трех месяцев 2018 года рост составил 1,1%.

Об этом сообщает ТАСС.

В апреле российское рейтинговое агентство АКРА улучшило оценку роста ВВП России на 2018 год до 1,6% против 1,4%, прогнозируемых в октябре прошлого года.