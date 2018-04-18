Крым нацелился на Сирию

Республика Крым намерена активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой (САР), сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи правительственной делегации Сирии, прибывшей для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме.
"С учетом того, что Владимир Путин принял политическое решение оказывать помощь Сирии и сирийскому народу, Крым как субъект РФ будет активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с САР", — сказал Аксенов, встречавший сирийскую делегацию в аэропорту Симферополя.
Ранее сообщалось, что в Крым уже прибыли представители из США, Китая, Австрии, Франции, Германии и других стран. Гостей в новом терминале аэропорта Симферополя встречают волонтеры. Всего задействовано более 200 волонтеров и несколько десятков переводчиков.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19 — 21 апреля. Его главная тема — "Будущее мира. Будущее России". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.