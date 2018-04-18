Новые льготы для промышленных предприятий планируют ввести в Подмосковье

Новые льготы для технопарков, производств и промышленных кластеров планируют ввести в Подмосковье для дальнейшего роста уровня экономики и технической модернизации региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«На данный момент Подмосковье — лидер в стране по количеству инфраструктурно подготовленных площадок. Мы рассматриваем возможность внедрения льгот для индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок и промышленных кластеров. Важным направлением видим развитие НИОКР, с этой целью хотим внедрить к концу года новую субсидию. Мы заинтересованы в технологической модернизации в регионе в целом, то есть внедрении новых компетенций и технологий как на новых, так и на действующих предприятиях», — отметил Буцаев.

Всего в Московской области работают 1139 крупных и средних промышленных предприятий, данный сектор дает 23% налоговых поступлений региона, объем промышленного производства в Московской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 12,1%, индекс производства по обрабатывающей промышленности за прошлый год составил 114%.

«Промышленность в Московской области — основа экономического роста, дает региону не только налоговые отчисления, но меняет качество жизни в районах. И федеральные, и региональные меры поддержки являются максимально адресными, и мы видим, что подмосковные предприятия ими активно пользуются», — отметил Буцаев.

Подмосковные компании активно участвовали в программах поддержки федерального министерства. Пять предприятий получили 131 миллион рублей на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов, и десять предприятий получили 225 миллионов рублей на компенсацию части затрат на проведение НИОКР и ОКР.

Еще семь предприятий получили 245 миллионов рублей на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий и шесть компаний — 259 миллионов рублей на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям. 18 подмосковных предприятий получили льготные займы ФРП.

«Одна из задач текущего года — развивать региональный фонд поддержки промышленности. Сейчас Фонд рассматривает около 30 заявок на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей», — заключил глава инвестиционного блока региона.