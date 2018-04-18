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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,01%
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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,01% 

Investing.com Россия 22 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов химической промышленности, ПО и компьютерных услуг и технологий.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 вырос на 0,01%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Chr Hansen Holding (CO:CHRH), которые подорожали на 22,0 п. (4,02%), закрывшись на отметке в 569,4. Котировки Jyske Bank (CO:JYSK) выросли на 12,3 п. (3,46%), завершив торги на уровне 367,3. Бумаги Coloplast A/S (CO:COLOb) выросли в цене на 8,0 п. (1,54%), закрывшись на отметке 526,8.
Лидерами падения стали акции Genmab (CO:GEN), цена которых упала на 30,0 п. (2,32%), завершив сессию на отметке 1.264,0. Акции Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb) поднялись на 2,7 п. (0,91%), закрывшись на уровне 293,1, а Oersted A/S (CO:ORSTED) снизились в цене на 2,70 п. (0,69%) и завершили торги на отметке 386,20.
На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (71) превысило количество закрывшихся в минусе (38), а котировки 18 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,68%, или 1,12, достигнув отметки $67,64 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,42%, или 1,02, до $72,60 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,35%, или 4,70, до отметки $1.354,20 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,13% до 6,0132, а котировки EUR/DKK повысились на 0,00%, достигнув отметки 7,4482.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 89,29.
Investing.com Россия: последние новости
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