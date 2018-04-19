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Siemens хочет работать в РФ в рамках модернизации ТЭС
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Siemens хочет поставлять турбины в рамках российских программ модернизации ТЭС 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент Siemens в России Дитрих Меллер заявил, что компания рассчитывает поставлять турбины в рамках разрабатываемой российским правительством программы модернизации тепловых электростанций. Об этом сообщает RNS.
"Мы традиционно участвуем, поставляем турбины. В будущем обсуждается программа ДПМ-2. Мы надеемся, что Siemens сможет участвовать в поставках высокотехнологичного энергетического оборудования", — сказал Меллер.
Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что после ситуации с санкциями Siemens не может быть надежным партнером.
Как стало известно, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ), входящего в "Ростех", на отказ во встречном иске к Siemens по поставкам турбин в Крым.
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