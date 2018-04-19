Siemens хочет работать в РФ в рамках модернизации ТЭС

Президент Siemens в России Дитрих Меллер заявил, что компания рассчитывает поставлять турбины в рамках разрабатываемой российским правительством программы модернизации тепловых электростанций. Об этом сообщает RNS.
"Мы традиционно участвуем, поставляем турбины. В будущем обсуждается программа ДПМ-2. Мы надеемся, что Siemens сможет участвовать в поставках высокотехнологичного энергетического оборудования", — сказал Меллер.
Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что после ситуации с санкциями Siemens не может быть надежным партнером.