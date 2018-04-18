Fitch оценило устойчивость российских банков

Российские банки могут без проблем переварить новые санкции — такой вывод сделали в международном агентстве Fitch , публикуя свежее исследование. При этом на сотрудниках банков и вкладчиках-заемщиках санкции никак не скажутся.

Потенциальный риск может быть связан с тем, что санкции со стороны США , введенные 6 апреля против ряда российских компаний, могут оказать негативное влияние на их кредитоспособность. И повысить кредитные риски для банков, которые выдали им займы.

К чему может привести рост кредитного риска?

"Внутри же страны, если есть твердая уверенность в том, что какие-то предприятия не смогут возвращать кредиты, государство может оказать банкам помощь", — считает эксперт, добавляя, что "на краткосрочную перспективу порядка года я никаких проблем в этом сегменте не вижу".

Что же до влияния ситуации на сотрудников этих банков, то зарплату им будут платить без задержек, но для них есть опасность, не связанная с санкциями, утверждает он.