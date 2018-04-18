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Fitch оценило устойчивость российских банков
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Fitch оценило устойчивость российских банков 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Reuters
Российские банки могут без проблем переварить новые санкции — такой вывод сделали в международном агентстве Fitch, публикуя свежее исследование. При этом на сотрудниках банков и вкладчиках-заемщиках санкции никак не скажутся.
Потенциальный риск может быть связан с тем, что санкции со стороны США, введенные 6 апреля против ряда российских компаний, могут оказать негативное влияние на их кредитоспособность. И повысить кредитные риски для банков, которые выдали им займы.
К чему может привести рост кредитного риска?
Он влияет на рейтинг банков, на возможность брать кредиты на Западе, объясняет профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Борис Хейфец, подчеркивая, что эти возможности и так сегодня ограничены.
"Внутри же страны, если есть твердая уверенность в том, что какие-то предприятия не смогут возвращать кредиты, государство может оказать банкам помощь", — считает эксперт, добавляя, что "на краткосрочную перспективу порядка года я никаких проблем в этом сегменте не вижу".
Что же до влияния ситуации на сотрудников этих банков, то зарплату им будут платить без задержек, но для них есть опасность, не связанная с санкциями, утверждает он.
"В силу автоматизации и возможных сокращений ряд сотрудников может лишиться работы. А для вкладчиков и заемщиков, учитывая статус банков, у которых могут возникнуть трудности в связи с санкциями, я вообще не вижу серьезных проблем", — уверен Борис Хейфец.
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