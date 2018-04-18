Импортозамещение РФ будет ориентироваться на экспорт

Эксперты «Прайм» признали определенные успехи импортозамещения, отметив и его недостатки. По их мнению, в связи с особенностями периода, в который вступает Россия, важную роль начинает играть не просто замена импорта на внутреннем рынке, но и конкурентоспособность российских товаров в остальном мире. В этом отношении перспектив для роста экономики РФ гораздо больше.

В 2012 году российские власти озаботились вопросами продовольственной безопасности. Ипортозамещение стало одной из целей Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы. После введения странами Запада в середине марта 2014 года антироссийских санкций правительству РФ пришлось посмотреть на проблему значительно шире. Была сформирована новая обширная программа, охватывающая большее количество отраслей, в которых импортозамещение также стало актуальным.

4 августа 2015 года на заседании правительства было принято решение о создании комиссии по импортозамещению. Был также определен стратегический перечень продукции в ключевых отраслях экономики с наивысшим приоритетом импортозамещения. Он, в основном, носит рекомендательный характер, но предусматривается постепенная замена импорта на отечественные аналоги. Жесткие заградительные меры были сразу же приняты лишь в сельском хозяйстве. Правительственная программа обозначает перспективу развития импортозамещения до 2020 года.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфеца, самым успешным в отношении импортозамещения можно считать агропродовольственный комплекс. Значительно выросла доля отечественных продуктов по зерну, крупам, муке, молоку, мясу птицы.

"В производстве электроники, некоторых деталей машиностроения мы добились успехов, но не полностью реализованы задачи, ожидалось, что будет намного больше", — заявил Борис Хейфец

По его словам, проявились и негативные черты импортозамещения — возросли цены. Наиболее ярким примером здесь можно считать яблоки. Возросли цены и на сыры. При этом ухудшилось качество. В Госдуме даже поставлен вопрос о запрете сыроподобной продукции, которая идет во вред здоровью.

«Долгосрочные программы импортозамещения не срабатывают. Например, по мясу крупного рогатого скота, где нужны вложения, которые окупаются через 7-10 лет. На это не идут и здесь хорошего импортозамещения не получается», — добавил Борис Хейфец.

Есть проблемы при импортозамещении с качеством товаров. Многие производства, ранее импортировавшие определенные детали, отмечают изменение качества в худшую сторону.

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"Главная проблема в том, что уменьшается конкуренция. А уменьшение конкуренции всегда ведет к росту цен и потере качества", — пояснил эксперт.

Борис Хейфец подчеркнул, что вопрос замены импорта — не самый главный. То, что производится в России, должно быть конкурентоспособным.

"Вопрос не в том, насколько мы заменили. Есть успехи. Но есть проблемы. Я — за умное импортозамещение. То, что мы начали производить, должно быть конкурентоспособным, чтобы мы могли его продавать на внешнем рынке", — пояснил эксперт.

Хейфец добавил, что именно экспорт является показателем конкурентоспособности. И напомнил, слова президента России Владимира Путина о том, что через четыре года экспорт продовольствия из России превысит импорт. Этот сегмент уже вышел на второе место среди российских экспортных товаров, опередив продукцию оборонного комплекса. Российские продукты, являются натуральными и отличаются хорошим качеством. Если не говорить о сыре, добавил эксперт.

Заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич отметил, что лишь около трети прироста ВВП в последние годы пришлось на увеличение экспорта нефти и газа. Значительная часть — на увеличение продаж оборудования и транспорт. Это свидетельствует о том, что после ослабления рубля российское производство стало более конкурентоспособным не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

"Импортозамещение — вещь важная, но следует помнить, что Россия вошла в достаточно длинный период сокращения трудоспособного и экономически активного населения. Это приведет к тому, что внутренний спрос будет расти мало. И, на мой взгляд, потенциал роста экономики кроется не столько в ипортозамещении, сколько в экспорте. Это процессы параллельные, но внутренний рынок достаточно ограниченный, а экспортный — довольно большой", — пояснил Петроневич.

Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, более правильно смотреть не на производство, а на инвестиционную активность. Высокую рентабельность показывают преимущественно экспортоориентированные отрасли — машиностроение, нефтяная, фармацевтика. А внутренние, примерно половина, по оценке Максима Петроневича, в связи с низким ростом доходов населения в последние годы, а также из-за замедления инфляции дают не очень высокие доходы (5-7%). Этого недостаточно для увеличения инвестиционной активности. Ситуация может выровняться в связи с ожидаемым ускорением инфляции, но давать точные прогнозы в этом отношении пока рано.

Об экспорте российских товаров 18 апреля заявил и вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович

"Экспортно ориентированное импортозамещение еще не везде случилось. Это вторая очевидная задача, которую нам предстоит решить в ближайшее время", — сказал он.

При этом Дворкович подчеркнул, что намеченные планы по импортозамещению выполнены не до конца. Многое еще предстоит сделать. Но во многих отраслях «показатели уже очень хорошие и превышают 90%».

Об импортозамещении в трудный период для развития России задумываются не впервые. Немецкий экономист Фридрих Дист в своей книге «Национальная система политической экономии», вышедшей в 1841 году, отметил недальновидную в этом отношении политику российского правительства в 1820 -1830-х годах. С выводами теоретика согласился и граф Сергей Витте, отметив, что введение рядом стран запрета на ввоз некоторых сырьевых продуктов и увеличение импорта в Россию иностранных товаров привело к разорению русских фабрик и заводов.