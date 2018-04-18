PayPal исключили из «значимого» реестра

ЦБ убрал PayPal из реестра значимых провайдеров платежных услуг

Центробанк России исключил PayPal из реестра значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Компания перестала отвечать критериям отбора, принятым в ноябре 2017 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Согласно новым требованиям, кредитная организация может быть признана значимой только в том случае, если через ее счета совершается перевод не менее 2% по предоплаченным картам.

При этом объем переводов электронных денежных средств, совершенных с использованием банковских карт, больше не учитывается. Таким образом, в связи с изменением критерия оценки, НКО «ПэйПал РУ» более не входит в реестр значимых кредитных организаций.

В пресс-службе Банка России от комментариев отказались.

Российское ООО НКО «ПэйПал Ру» находилось в реестре с 2014 года.

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