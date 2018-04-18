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PayPal исключили из «значимого» реестра
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ЦБ убрал PayPal из реестра значимых провайдеров платежных услуг 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Центробанк России исключил PayPal из реестра значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Компания перестала отвечать критериям отбора, принятым в ноябре 2017 года. Об этом сообщил «Интерфакс».
Согласно новым требованиям, кредитная организация может быть признана значимой только в том случае, если через ее счета совершается перевод не менее 2% по предоплаченным картам.
При этом объем переводов электронных денежных средств, совершенных с использованием банковских карт, больше не учитывается. Таким образом, в связи с изменением критерия оценки, НКО «ПэйПал РУ» более не входит в реестр значимых кредитных организаций.
В пресс-службе Банка России от комментариев отказались.
Российское ООО НКО «ПэйПал Ру» находилось в реестре с 2014 года.
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