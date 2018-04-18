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До конца недели нефть будет торговаться в диапазоне $70-73, — Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка
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До конца недели нефть будет торговаться в диапазоне $70-73, — Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
К середине недели нефтяные цены достигают новых максимумов с 2014 года — уровней в 72,9$.
Несмотря на деэскалацию геополитической напряженности в сирийском регионе и де-факто ликвидацию угрозы полномасштабных военных действий со стороны коалиции (США, Франции, Великобритании) против сил Асада, в нефтяных ценах сохраняется существенная премия.
Мы полагаем, что на данный момент инвесторы оценивают действия США и стран ЕС в Сирии как «демонстрацию силы», что, в свою очередь, позволяет участникам рынка ожидать такой же «жесткой» позиции в отношении иранской сделки.
Принятие решения по дальнейшей ратификации иранской ядерной сделки перенесено на май и совпадает со сроком, который установил Трамп, пообещав разорвать сделку с Ираном в мае в случае отсутствия существенных изменений в условиях пакта. Выход США из данного пакта, как уже отмечалось нами ранее, может означать возвращение нефтяного эмбарго для Ирана, что существенно ускорит балансировку нефтяного рынка и отправит котировки Brent к уровням 75$ и выше.
Помимо сохранения ожиданий инвесторов по иранской сделке поддержку ценам оказывают очередные своевременные комментарии представителей стран-участников ОПЕК+. Общий лейтмотив данных комментариев направлен на убеждение участников рынка в том, что рынок нефти сбалансируется уже в текущем году, а также в том, что участники ОПЕК+ близки к консенсусу в решении вопроса продления сделки на 2019 год.
Фактором, который может отразиться коррекцией котировок до конца недели, являются данные Минэнерго США. Мы ожидаем, что отчет министерства будет содержать информацию о новых исторических максимумах по американской нефтедобыче, а также росте запасов сырой нефти в Штатах, и несколько скорректирует оптимизм инвесторов. Учитывая вышеизложенное, ожидаем стоимость нефти в диапазоне 70-73$ до конца недели.
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