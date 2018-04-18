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Реализация проекта "Светофор" по маркировке продуктов начнется в начале лета

Дискуссия о повышении НДС возобновляется, - Аналитики Райффайзенбанка

Мантуров: РФ не будет запрещать поставки российского титана для Boeing