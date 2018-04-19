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Активность покупателей на российском фондовом рынке стихла, — Софья Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал»
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Активность покупателей на российском фондовом рынке стихла, — Софья Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Индекс ММВБ ближе к концу дня ушел в минус (-0,6%), в то время как РТС торгуется в нуле. Укрепление курса рубля приостановилось на уровне 60,9 руб. /$, несмотря на дальнейший рост цен на нефть (еще +0,6% сегодня, до $74,4 за баррель Brent спот).
Очевидно, что внешняя конъюнктура фондовых рынков после подтверждений встречи нового госсекретаря США с лидером Северной Кореи улучшилась еще заметнее, отразив дальнейшую деэскалацию геополитической напряженности в мире, однако существенного влияния на российский рынок это не оказало. Ситуация вокруг Сирии сохраняет оттенок неопределенности, поскольку концептуально противостояние между Россией и США по данному вопросу сохраняется, хотя градус напряженности существенно cнизился. Поэтому инвесторы, на наш взгляд, предпочли дождаться дополнительных подтверждений того, что конфликт исчерпан и рецидива не будет. Немного сглаживает настроения комментарий от агентства Moody's, что суверенная кредитоспособность РФ к апрельским санкциям США устойчива.
Котировки нефти сегодня уже пробили уровни $74 за баррель после публикации вчерашнего отчета Минэнерго США, подтвердившего публикацию API в части сокращения запасов: они снизились на 1,1 млн баррель за прошлую неделю. Хотя данное движение легко объяснимо ростом экспорта при сокращении импорта нефти, рынки восприняли данные позитивно.
Большинство бумаг на российском рынке сегодня торгуются в красной зоне. Среди лидеров падения можно выделить X5 Retail Group (-2,9%), даже несмотря на довольно сильные операционные результаты за 1 кв. 2018 г., Глобалтранс (-4,3%), Аэрофлот (-2,5%) и Фосагро (-2,4%).
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