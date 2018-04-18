Белорусский министр приедет в Москву договариваться о поставках продовольствия в РФ 

Переговоры по поставкам в Россию белорусских продуктов проведут в ближайшую пятницу, 20 апреля главы министерств сельского хозяйства двух стран.
По словам главы белорусского минсельхоза Леонида Зайца, рабочая встреча состоится в Москве по приглашению его российского коллеги — Александра Ткачева.
Как сообщает ИА «Политика сегодня», на заседании стороны обсудят, в частности, объемы и ассортимент поставок, а также возможности снятия ограничений по ввозу мясной и молочной продукции из Белоруссии в РФ.