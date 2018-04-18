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Повышение ключевой ставки ЦБ может успокоить рынки, считает эксперт
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Повышение ключевой ставки ЦБ может успокоить рынки, считает эксперт 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Повышение ключевой ставки Банком России, даже незначительное, может стать достаточным сигналом для того, чтобы рынкам РФ и игрокам на них успокоиться, считает партнер-основатель финансового бутика Matrix Capital Павел Теплухин.
По его словам, эмоциональный всплеск в РФ на фондовом и валютном рынках, последовавший за новыми антироссийскими санкциями, даст определенное напряжение относительно уровня инфляции, которая подвержена таким эмоциональным изменениям. «Есть достаточно стабильная компонента, но и есть компоненты, которые зависят от ожиданий, которые в свою очередь зависят от настроений. Я думаю, инфляционный эффект будет, надеюсь, что он будет краткосрочным, тем не менее ЦБ РФ обязан будет принять его во внимание», — сказал Теплухин на встрече с журналистами.
ЦБ РФ неоднократно говорил, что ориентируется именно на инфляционные ожидания, а не на фактический показатель индекса потребительских цен. «Инфляционные ожидания будут завышенные. На этом фоне я ожидаю, что не будет изменения процентной ставки на апрельском заседании ЦБ. Я бы считал, что такая политика будет разумной. Я бы на месте ЦБ РФ всерьез рассматривал вопрос повышения процентной ставки», — отметил он.
В понедельник глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ может пойти как вверх, так и вниз — регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения. В настоящее время ключевая ставка составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по процентной политике состоится 27 апреля.
По мнению Теплухина, рациональных изменений в экономике не произошло, произошли эмоциональные изменения. «На эмоции нужно реагировать эмоциями. В данном случае некий сигнал, в том числе незначительное повышение на 0,25 процентного пункта — это сигнал, который должен сработать, этого будет достаточно. Или неизменение ставки, но точно не снижение», — сказал он.
Этот сигнал должен быть адресован основным игрокам рынка ОФЗ, который, в свою очередь, определяет процентные ставки на рынке привлечения и размещения капитала на российском межбанковском рынке. «Я считаю, что на сегодняшний момент для того, чтобы успокоить рынок и игроков, формирующих процентную ставку в целом по экономике, нужно либо отсутствие изменения, либо повышение процентной ставки», — заключил Теплухин.
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