Ещё
Минздрав призвал запретить розничную продажу дешевых суррогатов алкоголя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав призвал запретить розничную продажу дешевых суррогатов алкоголя 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минздрав России в проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предлагает запретить розничную продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей.
"Запрет розничной продажи дешевых спиртосодержащих жидкостей, потребляемых населением в качестве суррогатов. Сохранение законодательного запрета на дистанционную продажу алкогольной и табачной продукции, запрет дистанционной продажи дешевой спиртосодержащей продукции, потребляемой населением в качестве суррогатной алкогольной продукции", — говорится в обновленной версии стратегии (есть в распоряжении РИА Новости).
Также Минздрав выступает за планомерное увеличение акцизов на алкогольную продукцию темпами, превышающими инфляцию.
Кроме того, предлагается повышение акцизов на крепкую алкогольную продукцию, предусматривающее увеличенную ставку акциза на крепкий алкоголь и спиртосодержащую продукцию по сравнению со слабоалкогольной, «с одновременным усилением мер по недопущению производства и реализации нелегального алкоголя».
РИА Новости: последние новости
Выход из СНГ не повлияет на экономику Украины, уверен Гройсман Громыко о санкциях: Россия не встала на колени, она "завязывает шнурки" Стало известно о начале реализации проекта по маркировке продуктов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России302
США заявили об атаке «российских наемников»125
Названы сроки блокировки Facebook в РФ215
МЧС обратилось к москвичам1
МИД обратился к россиянам с предупреждением225
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение