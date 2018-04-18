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Украина разрешила спортсменам ездить на соревнования в РФ
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Украина разрешила спортсменам ездить на соревнования в РФ 

News.ru 2 часа назад
Минспорта Украины сняло прямой запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях, которые проходят на территории России, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
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