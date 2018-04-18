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Депутаты рекомендовали утвердить инвестсоглашение с ООО «ННПП-2»
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Депутаты рекомендовали утвердить инвестсоглашение с ООО «ННПП-2» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Депутаты комитета Заксобрания по экономике и промышленности рассмотрели проект закона об утверждении инвестсоглашения между правительством области и ООО «ННПП-2» в ходе заседания 18 апреля. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента.
Соглашение является основанием для предоставления налоговых льгот инвестору, который реализует приоритетный проект в деревне Ключищи Большемурашкинского района: строит свиноводческий комплекс с расчетной мощностью 6 тысяч основных свиноматок и производством 180 тысяч голов свиней в год. Он будет включать в себя репродуктор, доращивание, откорм, карантинник, навозохранилище и кормозавод. Объем инвестиций — 3,6 млрд рублей.
Как сообщила заместитель министра экономического развития и инвестиций области Алевтина Еремина, проектом предусмотрено создание 150 рабочих мест, средняя зарплата составит 25 тысяч рублей.
Предполагается предоставление льготы по налогу на имущество в сумме 232 млн 198 тысяч рублей. Бюджетный эффект для консолидированного бюджета области составит 819 тысяч рублей.
Законопроект рекомендован к принятию на заседании регионального парламента 24 апреля.
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