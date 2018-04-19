Ещё
На сладкие напитки могут ввести акцизы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав предложил ввести акцизы на сладкие напитки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Depositphotos / Bhofack2
Минздрав РФ выступает за установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров, такие предложения содержатся в обновленной версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.
"Установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Как пояснил ведущий научный сотрудник центра профилактической медицины Минздрава РФ Петр Ипатов в ходе обсуждения концепции на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, эта мера уже реализована в ряде стран мира.
"Напитки с сахаром дают основной вклад в развитие кариеса, ожирения, сахарного диабета. Во избежание указанных заболеваний ВОЗ рекомендует сокращение потребления сахара", — говорит эксперт.
РИА Новости: последние новости
Китай намерен защищать свои интересы в торговой войне Путин подписал закон о свободном сборе валежника Юдаева: россияне на прошлой неделе меняли долларовые сбережения на рубли
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России268
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом28
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня184
Тулеев уедет за границу377
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение