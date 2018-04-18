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На Древлянке продается квартира, оборудованная для добычи криптовалюты
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На Древлянке продается квартира, оборудованная для добычи криптовалюты 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Минимальный гарантированный доход обещают в 60 тысяч рублей.
На торговой площадке Avito в Петрозаводске сегодня размещено объявление о продаже квартиры на Древлянке, которая оборудована под майнинг-ферму для добычи криптовалюты.
Затраты на содержание квартиры составят порядка 17 тысячи в месяц (электроэнергия составит едва ли чуть меньше, чем аренда), а доход обещают от 60 тысяч рублей до четверть миллиона рублей в месяц — в зависимости от курса валют.
Продавцы готовы продать бизнес за 1 миллион 420 рублей рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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