На Древлянке продается квартира, оборудованная для добычи криптовалюты

Минимальный гарантированный доход обещают в 60 тысяч рублей.

На торговой площадке Avito в Петрозаводске сегодня размещено объявление о продаже квартиры на Древлянке, которая оборудована под майнинг-ферму для добычи криптовалюты.

Затраты на содержание квартиры составят порядка 17 тысячи в месяц (электроэнергия составит едва ли чуть меньше, чем аренда), а доход обещают от 60 тысяч рублей до четверть миллиона рублей в месяц — в зависимости от курса валют.

Продавцы готовы продать бизнес за 1 миллион 420 рублей рублей.