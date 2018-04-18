Рост цен на алюминий потянет за собой подорожание других цветных металлов, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Группа цветных металлов — во многом за счет происходящего с алюминием — в последнее время привлекает к себе много внимания. Рост цен на алюминий легко объясним последствиями многоступенчатых санкций, этим же объясняется и прогноз по росту цены на металл в среднесрочной перспективе — к промежуточной цели на $2562 (она может быть взята уже сегодня) и максимуму мая 2011 года на отметке $2792,15 за тонну. Ралли в алюминии, в теории, должно тянуть за собой подъем цены и на другие цветные металлы — медь, свинец и прочие. Но что будет, если посмотреть на проблему цены немного с другой стороны?

Медь как актив обладает высокой чувствительностью к колебаниям конъюнктуры на рынке цветных металлов, но не только. Медь очень чутко реагирует на изменение поведения капитала на рынке инвестиций, поскольку этот сектор плотно связан с производством и продажей промышленных металлов и даже сегментом углеводородов.

Ралли в алюминии носит скорее спекулятивный, чем фундаментальный характер, потому что процесс перекроя мирового алюминиевого рынка за счет исключения из цепочки поставок российского «Русала» и усиления тем самым позиций китайских и американских производителей только начинается. Движение цены на медь в большей степени и на свинец — в меньшей демонстрирует, что цветные металлы с начала 2016 года лежат в устойчивом восходящем канале. Это связано с ростом потребности в сырье внутри мировых экономик по мере восстановления темпов увеличения их ВВП и производственных процессов. Однако, выстроив график корреляции, видно, что ни медь, ни свинец в своих долгосрочных колебаниях не учли последний взрыв роста цены на алюминий. Стоимость меди росла бы, если бы в глобальных экономиках происходили бы структурные изменения прямо сейчас. Но их нет, как нет и выраженных реакций. Получается, что взрывная динамика цены на алюминий актуальна, пока «Русал» и En+ находятся под давлением из-за станционных ужесточении. В противном случае тренд развивался бы дальше, синхронно для всей группы цветных металлов.

Это может означать, что спустя время, как только «Русал» определит направления для переформирования своих поставок, цены на алюминий избавятся от премии за риск и перейдут к стабилизации в области $2100-$2300 за тонну. Временные границы при этом очень размыты: пока остаются шансы на усложнение жизни российскому бизнесу в той или иной степени, плата за риск будет высокой.

В свою очередь, на текущий момент можно говорить о том, что если алюминий продолжит дорожать, привычная цепь корреляции внутри группы цветных металлов будет сломана: обычно смотрят на поведение меди и только затем на колебания других металлов. Теперь нельзя исключать, что временно «флагманом» здесь будет алюминий, и тогда и медь, и свинец через время «нарисуют» похожие пики на графиках.

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