Стимулирующая политика Европейского центрального банка будет продолжена

Foto: Iaroslav DanylchenkoСтимулирующая политика Европейского центрального банка будет продолженаБенуа Кюре считает, что хотя ЕЦБ и предпринял недавно некоторые шаги по нормализации денежно-кредитной политики, но для ее кардинального изменения еще не наступило время. «Обусловлено это тем, — говорит он, — что экономические показатели ЕС , особенно инфляция, еще не достигли тех величин, которые мы бы хотели видеть. Мы принимаем решения на основе данных, мы изучаем факты».

ЕЦБ прогнозирует, что в 2018 году темпы роста базовой инфляции составят 1,1% и в 2019 году — 1,5%. Среднесрочный целевой показатель базовой инфляции — 2%. Европейский центральный банк считает, что рост реального ВВП ЕС в текущем году достигнет 2,4%, а в 2019 году — 1,9%.

ЕЦБ все еще продолжает политику количественного смягчения, которая в стоимостном выражении составляет 30 млн евро ежемесячно. Один из членов Руководящего совета ЕЦБ признал, что программа стимулирования банка с учетом повышения политических рисков будет продолжена.

В начале марта Европейский центральный банк принял решение об увеличении объемов покупок облигаций, если состояние экономик стран еврозоны ухудшится. Это решение ЕЦБ повысило уровень доверия рынка к политике центрального банка и его стремлению к постепенному свертыванию программы стимулирования. Эта программа была запущена ЕЦБ в 2011 году в период, когда ряд стран еврозоны были на грани дефолта суверенных долгов.