Гольдарб: Украинцы платят в семь раз больше себестоимости украинского газа

В 2017 году из недр Украины добыто 20,8 млрд м3 газа, из них доля государственной Укргазодобычи — 15,3 млрд кубов.

Украинцами на обогрев домов, жилья и горячую воду, приготовление еды использовано 15,8 млрд кубов. То есть, украинского газа для населения вполне достаточно, даже в избытке в 5 млрд м3.

Себестоимость газа собственной добычи в 2017 году составляла 2,9 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров, из них 1,9 тыс. грн. — это налоги.

То есть реальные расходы на добычу тысячи кубов украинского газа — 1000 грн. Украинцам же его продают по 7000 грн! И эту цену планируют поднять еще на 18%.

Все, что нужно знать об экономике от Порошенко, Яценюка и Гройсмана. Стоит это тоже обсудить с Вселенским патриархом. Вместе с «поместной» церковью — поместную цену на газ, на свет, на жизнь, на смерть… Бесы.