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Гольдарб: Украинцы платят в семь раз больше себестоимости украинского газа
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Гольдарб: Украинцы платят в семь раз больше себестоимости украинского газа 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
В 2017 году из недр Украины добыто 20,8 млрд м3 газа, из них доля государственной Укргазодобычи — 15,3 млрд кубов.
Украинцами на обогрев домов, жилья и горячую воду, приготовление еды использовано 15,8 млрд кубов. То есть, украинского газа для населения вполне достаточно, даже в избытке в 5 млрд м3.
Себестоимость газа собственной добычи в 2017 году составляла 2,9 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров, из них 1,9 тыс. грн. — это налоги.
То есть реальные расходы на добычу тысячи кубов украинского газа — 1000 грн. Украинцам же его продают по 7000 грн! И эту цену планируют поднять еще на 18%.
Все, что нужно знать об экономике от Порошенко, Яценюка и Гройсмана. Стоит это тоже обсудить с Вселенским патриархом. Вместе с «поместной» церковью — поместную цену на газ, на свет, на жизнь, на смерть… Бесы.
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