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Новак 20 апреля проведет встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
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Новак 20 апреля проведет встречу с министром энергетики Саудовской Аравии 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что в пятницу проведет встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.
"Послезавтра буду встречаться в Саудовской Аравии с министром. Потом все прокомментирую. У нас будет мониторинговый комитет", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос по сделке ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
Очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в саудовском городе Джедда 20 апреля.
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